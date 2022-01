crime in bhilwara ग्यारह साल की बालिका से बलात्कार, रिश्तेदार ने किया शर्मसार

crime in bhilwara अलवर में सोलह साल की किशोरी के साथ हुई बर्बरता का अभी खुलासा भी नहीं हुआ कि रविवार देर शाम भीलवाड़ा में ग्यारह साल की बालिका से दरिंदगी करने का मामला सामने आया है।

पीडि़ता के दूर के रिश्तेदार ने उसके साथ एक दिन पहले बलात्कार किया।

