crime in bhilwara अब डीएनए टेस्ट खोलेगा मूकबधिर से गैंगरेप का मामला

crime in bhilwara मूकबधिर युवती से गैंगरेप का मामला उलझ गया है। पुलिस के लिए पहेली बना मामला अब डीएनए टेस्ट पर निर्भर हो गया है। डीएनए की रिपोर्ट ही गैंगरेप मामले से पर्दा उठाएगी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए एफएसएल भेज दिया। उधर, चित्तौडग़ढ़ पुलिस का दावा है कि गैंगरेप की घटना भीलवाड़ा में ही हुई थी। crime in bhilwara

Now DNA test will open the case of deaf-mute gangrape