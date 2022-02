crime in bhilwara दबंगों कर दबंगाई: परिवार पर हमला, कच्चा मकान फूंका

crime in bhilwara करेड़ा क्षेत्र के चानसेन गांव में मंगलवार को डेढ़ दर्जन लोगों ने दबंगई दिखाई। उन्होंने एक घर में घुसकर परिवार पर लाठियों और पत्थर से हमला कर दिया। कच्चे मकान में तोडफ़ोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया।

Dabangs and Dabangs: Attack on the family, burnt the raw house