1993 में भी लगा था कफ्र्यू

भीलवाड़ा।

चैत्र नवरात्र के प्रारम्भ होने के बाद भी मंदिरों के पट तक नहीं खुल सके। जिन मंदिरों में घट स्थापना की गई वहा पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। मंदिरों में दर्शनार्थ के लिए भक्त तक नहीं आ रहे है। जैन समाज के सभी मंदिर बन्द पड़े है। वही शक्ति पीठो पर भी पूजा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। उधर माहेश्वरी समाज चारभुजा मंदिर ट्रस्ट की 200 वर्ष से चली आ रही परंपरा एवं सास्कृतिक धरोहर एक बार फिर टूटी है। कोरोना वायरस के चलते 200 वर्ष पुराने मंदिर की ओर से मनाए जाने वाले फाग महोत्सव की परम्परा टूट गई है। नवरात्र से एक दिन पूर्व 24 मार्च को चारभुजा बड़े मंदिर से बेवान निकलकर पूरे शहर का भ्रमण करता है। फाग महोत्सव मनाया जाता है लेकिन इस बार शहर में कोरोना वायरस के कारण इस परम्परा को रोक दिया गया है। बेवाण पूरी रात नगर भ्रमण के बाद चैत्र शुक्ला एकम नव वर्ष सुबह बड़े मंदिर में प्रवेश होता है। उसके साथ ही मंदिर में घट स्थापना की जाती है। फाग महोत्सव के तहत लगाए जाने वाला छप्पन भोग भी ठाकुर जी के नहीं लगा। 1993 में भी कफ्र्यू के कारण यह परंपरा टूटी थी।

माहेश्वरी समाज बड़ा मंदीर चारभुजा ट्रस्ट अध्यक्ष उदयलाल समदानीए सचिव रामस्वरूप सांमरियाए वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश पटवारीए संरक्षक रामेश्वर तोषनीवाल ने बताया कि 200 वर्ष से चली आ रही परंपरा 12 मार्च 1992 में शहीद चौक में गोली कांड होने से कफ्र्यू के कारण फाग महोत्सव नही मनाया गया था।

मंदिरों में हुई केवल पूजा अर्चना

नवरात्र के मौके पर शहर में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। केवल मंदिरों में धट स्थापना व पूजा ही हो सके। श्रद्धालु देवी माता के दर्शन तक नहीं कर सके। इस बार नवरात्र 9 दिन के होंगे। इन 9 दिनों में से 7 दिन शुभ संयोग हैं व 4 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। दो अप्रेल रामनवमी मनाई जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के चलते किसी तरह के आयोजन तक नहीं हो पा रहे है। पंडित अशोक शर्मा ने बताया कि नवरात्र में कोई भी तिथि घटने.बढऩे की स्थिति नहीं होने के कारण नौ दिन के होंगे। नवरात्र के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योगए राजयोगए रवि योगए कुमार योगए अमृत सिद्धि योगए द्विपुष्कर योग व गुरु पुष्य योग बन रहे हैंए जो खुशहालीए सुख.समृद्धि व संपन्नता के प्रतीक है। हालांकि लॉक डाउन होने के कारण इसका असर हर आम व्यक्ति पर पडेगा। मंदिरों में भी केवल पूजा पाठ ही हो सकेगी। दर्शनों के लिए ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो सकेगी।