shutdown in power lines विद्युत लाइनों में शट डाउन पर दौड़ रहा मौत का करंट

अजमेर डिस्कॉम में निजी क्षेत्र को सौंपे गए सब ग्रिड स्टेशन के 'रखरखावÓ पर ढीली पकड़ होने से जिले में विद्युत लाइनों में मौत का करंट दौड़ रहा है। अधिकांशत स्टेशन पर अकुशल श्रमिकों के हाथ में शट डाउन की कमान होने से भीलवाड़ा जिले में सात साल में 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें निगम के बीस श्रमिक भी जान गंवा चुके है तो कई दिव्यांगता का दंश भुगतने को मजबूर है।

भीलवाड़ा Published: March 06, 2022 11:46:56 am

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सात साल पहले प्रदेश के अधिकांश सब ग्रिड स्टेशन (33 केवी) प्रदेश के विभिन्न डिस्कॉम से लेकर निजी क्षेत्रों को सौंप दिए थे। इसी के चलते भीलवाड़ा जिले के 210 सब ग्रिड स्टेशन के रख रखाव की जिम्मेदारी निजी एजेंसी संभाले है। भीलवाड़ा शहर की विद्युत सेवा निजी कम्पनी सिक्योर मीटर्स को चार साल पूर्व दिए जाने से अजमेर डिस्कॉम के अधीन काम कर रहे भीलवाड़ा शहर के विद्युत कर्मियों को जरूर शहर में स्थित सब स्टेशन पर लगा दिया गया। जबकि शेष सब स्टेशनों की पावर सप्लाई की कमान निजी क्षेत्र के अकुशल कर्मियों के ही हाथ में ही है।

अनुभव को बिसरा रहे ठेकेदार

डिस्कॉम की शर्तों के अनुसार प्रत्येक ग्रिड पर तीन-तीन पारी में श्रमिकों की ड््यूटी लगनी चाहिए, इनमें तीनों श्रमिक आईटीआई प्रशिक्षित होने के साथ ही इलेक्ट्रिक क्षेत्र के कार्य का अनुभव होना चाहिए, अतिरिक्त श्रमिक भी अनुभवी होना चाहिए, लेकिन जिले के अधिकांश ग्रिड स्टेशनों पर तीन-तीन के बजाए एक-एक व्यक्ति ही नियुक्त है। इनमें भी अधिकांश व्यक्ति छह-छह माह तक लगातार काम संभाल रहे है। वहीं अधिकांश ग्रिड पर भी अनुभवहीन कर्मी तैनात है।

यह कैसा शट डाउन

जिले में रख रखाव एवं लाइनों की मरम्मत के दौरान सहायक अभियंताओं की कार्य योजना के अनुरुप शट डाउन लिया जाता है। लेकिन शट डाउन के दौरान श्रमिक जिस गांव या क्षेत्र की बिजली काटनी होती है, उसके बजाए तकनीकी ज्ञान के अभाव में कई मौकों पर दूसरे गांव या क्षेत्र की काट देते है। कई बार विद्युत कटौती के समय पर भी ध्यान नहीं देते है । एेसे में समय पूर्व लाइन चालू करने से हादसे भी होते है। निजी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भी कई मौके पर शट डाउन सबंधित अभियंताओं की अनुमति के बिना भी ले लिया जाता है।

करंट से जा चुकी कई जान अजमेर डिस्कॉम के अधीन भीलवाड़ा जिले में सात साल में सौ से अधिक हादसे विद्युत लाइनों पर हो चुके है। इनमें ६० जान जा चुकी है। इनमें बीस से अधिक विभागीय श्रमिक शामिल है। गत २७ अगस्त २०१९ को शाहपुरा वृत्त में ग्यारह केवी एजी द्वितीय के छूटे जम्पर को सही करने के दौरान करंट से गणेश लाल की मौत हो गई। बिजौलियां वृत्त में ३ अगस्त १९ को कार्य के दौरान अर्थिग चेन अन्य फीडर पर छू जाने से मुकेश कुमार हादसे का शिकार हो गया। गंगापुर वृत्त में १३ अक्टूबर २०१९ को डीपी पर एलटी लाइन पर कार्य के दौरान करंट से शिव लाल की जान चली गई। भीलवाड़ा वृत्त में गठिला का खेड़ा में गत २१ नवम्बर को जम्पर बांधने के दौरान राजू लाल की करंट से मौत हो गई। इसी प्रकार बदनोर के सुराज फीडर पर लाइन का फाल्ट निकालने के दौरान गत २६ सितम्बर २०२१ को सागर सिंह रावत हादसे का शिकार हो गया। जबकि शहरी क्षेत्र में गत दो साल में ही १३ लोगों की मौत करंट से हो चुकी है।

यह है एमडी के आदेश

निजी क्षेत्र में सौंपे गए सब ग्रिड सब स्टेशनों पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। तय मापदंड के अनुसार अधिशासी अभियंता सप्ताह में चार सब ग्रिड स्टेशनों की जांच कर वहां की व्यवस्था देखेंगे, इसके बाद ही सतर्कता शाखा अभियंता व लेख की रिपोर्ट पर ठेकेदारों को भुगतान करेंगे, लेकिन इस आदेश की पालना प्रभावी तरीके से नहीं हो रही है। शिकायत है कि ग्रिड पर कार्यरत श्रमिकों के बजाए अधिकांश ठेकेदार अपने रिश्तेदारों के नाम पर बीमा करवा कर संविदा श्रमिकों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे है। इन कर्मियों को जीवन रक्षक उपकरण भी मुहैय्या नहीं कराए जा रहे है।

कु्रशल श्रमिकों की होनी चाहिए

निजी क्षेत्र में सब ग्रिड स्टेशन सौंपे गए है, लेकिन अधिकांश स्टेशन पर कुशल श्रमिक का अभाव है। अनुभवहीन श्रमिकों के कारण शटडाउन के दौरान समस्या रहती है। ऐसे में हादसे हो रहे है। प्रशिक्षित श्रमिकों व कर्मखरियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जीवनरक्षक उपकरणों का भी अभाव है, मुआवजा राशि की जटिल प्रक्रिया होने से भी प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता। Current of death running on shutdown in power lines

हरीश सुवालका , जिलाध्यक्ष, अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड श्रमिक संघ भीलवाड़ा वृत्त

स्टाफ की समस्या, फिर भी बेहतर प्रबंधन

जिले में स्थापित कुछेक सब ग्रिड स्टेशन निजी क्षेत्र को रख रखाव के लिए सौंप रखे हंै, नई भर्ती नहीं होने एवं कर्मचारियों के रिटायर्डमेंट होने से फील्ड में समस्या आ रही है। इसके बावजूद रखरखाव की व्यवस्थाओं पर नजर रहती है। जीवन रक्षक उपकरण भी मुहैय्या कराए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों में विद्युत लाइनों पर हादसों में कमी आई है।

एस के उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता, भीलवाड़ा वृत्त

