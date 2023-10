अफीम के कटे पट्टे भी ऑनलाइन मिलेंगे

कही खुशी- कही दर्द । कुछ ऐसे ही हाल नई अफीम नीति के घोषित होने से राजस्थान में किसानों के है। केन्द्र सरकार ने कुछ रियायत दे कर किसानों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन किसानों की पीड़ा यह है कि जो नए प्रावधान तय किए है, वह भी उम्मीदों को झटका देने से भी कम नहीं है। हालांकि किसानों को नए पट्टे जारी करने के लिए सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवदेन की व्यवस्था कर राहत देने की भी कोशिश की है।