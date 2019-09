विद्यालय भवन में मौत का साया, कैसे पढाएं शिक्षक

भीलवाड़ा। बनेड़ा उपखण्ड क्षेत्र के निम्बाहेड़ा कलां गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन में कभी भी हादसा होने का डर बना रहता है। शिक्षा विभाग अपनी मनमर्जी के चलते सुनवाई करने को तैयार नहीं है तो इधर, अभिभावक अपने बच्चों की पढाई प्रभावित होते देख अब आंदोलन करने की तैयारी में है। Danger hovering over students' heads, how to study below in Bhilwara

अभिभावकों व शिक्षकों ने बताया कि विद्यालय भवन जर्जर है। कभी यहां हादसा होने का भय बना रहता है। प्लास्टर गिर रहा है। छत से बरसात का पानी टपक रहा है। दीवारों में दरारें है। खतरे की आशंका को देखते हुए नया भवन बनवाने के लिए शिक्षा विभाग से गुहार की, लेकिन अब तक नया भवन बनने का काम शुरू नहीं हुआ।

यहां 350 बच्चे और शिक्षकों के मन में भवन के नीचे बैठने से हादसे का डर बना हुआ है। कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के छात्र —छात्राओं को बरामदे व टीनशेड के नीचे बिठाकर पढाया जा रहा है। बरामदा भी जर्जर हो चुका है। वर्तमान में कुल पांच कक्षा कक्ष है, बच्चों की संख्या अधिक होने से इन कमरों में बिठाया नहीं जा सकता है। बच्चों को खुले में, बरामदे व टीन शेड के नीचे बिठाकर पढाया जा रहा है।

एस डी एम सी सदस्य सम्पत सिंह कानावत ने बताया कि निम्बाहेड़ा कलां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2018-19 में D.M.F.T.फण्ड से 98 लाख रूपए नए भवन निर्माण के लिए स्वीकृत हुए। भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। जिसका विभाग ने निरीक्षण भी कर लिया गया। एईएन ने मौके पर भी जाकर देख लिया, लेकिन अब तक भी भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। एस डी एम सी सदस्य सम्पत सिंह कानावत ने नए भवन निर्माण शीघ्र शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

सीबीईओ शंकर जोशी ने बताया कि मैंने सभी टीचर को लेटर जारी करके बिल्डिंग के नीचे बच्चों को बैठाकर अध्ययन कराने के लिए मना कर रखा है। उनको कह रखा है अगर आप उनके नीचे बैठाकर अध्ययन करवाते और कोई भी घटना होती तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। अगर बच्चों को बैठाकर टीचर अध्ययन करा रहे तो मैं उनको वापस पाबंद कर देता हूं। हमने नई बिल्डिंग निर्माण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेज रखा है। Danger hovering over students' heads, how to study below in Bhilwara