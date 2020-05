देवखजुरिया श्याम में दर्शन लॉक, श्रद्धालुओं की भीड़ डाउन

आस्था एवं विश्वास का मठ कहे जाने वाले देवखजुरिया श्याम पर लॉक डाउन का साया छाया हुआ है। दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ से घिरा रहने वाला देवखजुरिया श्याम स्थल पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां मनिहारीए घरेलू सामानए प्रसादए चाय व पकोड़ी की दुकानों पर ताले लगे हुए है। चकरी झूलें भी लॉक है। लॉक डाउन के बावजूद बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए पहुुंच रहे श्रद्धालुओं को पुलिस जाप्ता वापस रवाना कर रहा है। Darshan lock in Devkhajuriya Shyam, crowd of devotees down