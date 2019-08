छह साल की पायल को ट्रेन में छोड़ बीच रास्ते उतरी मां, आरपीएफ को मिली

भीलवाड़ा।

Daughter mother came to leave the wayजयपुर-भोपाल ट्रेन के महिला कोच में रविवार रात छह साल की बालिका मिली। इस पर रेलवे सुरक्षा बल ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी। बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद सखी सेंटर रखा गया है। बालिका को अकेला छोड़ उसकी मां रास्ते में टे्रन से उतर गई थी।



समिति अध्यक्ष सुमन त्रिवेदी ने बताया कि जयपुर से आ रही कोच में यात्रियों ने अकेली बालिका को देख टे्रन में तैनात आरपीएफ जवानों को जानकारी दी। आरपीएफ ने बालिका को रविवार रात करीब 11.20 बजे भीलवाड़ा स्टेशन पर उतार लिया। जानकारी करने पर सामने आया कि बालिका जयपुर की रहने वाली है। उसके पिता अंडे बेचते हैं। वह जयपुर से अपनी मां के साथ टे्रन में चढ़ी थी। रास्ते में मां कहीं उतर गई। चाइल्ड काउंसलर निर्मला पुरोहित व टीम मेंबर राधेश्याम गुर्जर, राजेश कुमार खोईवाल ने बालिका को समिति के समक्ष पेश किया। बालिका ने अपना नाम पायल बताया है। उसके पिता का नाम रमेश और मां का नाम बाली है। वह पूरा पता नहीं बता पा रही है।