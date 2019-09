अधेड़ का शव मिला, तालाब में डूबने से किशोरी की मौत

बीगोद। कस्बे के पास बनास नदी में सोमवार को डुबे मालीखेड़ा निवासी लाल माली का शव मंगलवार प्रातः घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही मिल गया। शव का माण्डलगढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौपा जाएगा। Dead body found, teenager dies due to drowning in pond in Bhilwara

गौरतलब है कि सोमवार को नदी में नहाने के दौरान लाला माली तेज बहाव में बह गया था जिसको स्थानीय व भीलवाड़ा से आई रेस्क्यू टीम ने तलाश किया था परन्तु देर शाम तक पता नही चल पाया। मंगलवार प्रातः शव पानी में तैरता मिला।

शाहपुरा। कस्बे की किशोरी का पैर तालाब में फीसलने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शाहपुरा के गोपाल कहार की 15 वर्षीय बेटी खानू बकरियां चराने गई। इसी दौरान जहाजपुर मार्ग पर कलिंजरी के पास बेरागर तालाब की ओर चली गई। तालाब की पाल पर पैर फीसलने से खानू उसमें गिर गई। खानू को डूबता देख कर सहेलियां चिल्लाई। लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया। सूचना पर परिजन पहुंचे। तहसीलदार अशोक सोनी व पुलिस भी पहुूंचीं। ग्रामीणों के सहयोग से खानू को निकाला गया। लेकिन तब तक खानू दम तोड़ चुकी थी।