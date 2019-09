तालाब में डूबे अधेड़ का शव मिला, नहाते हुए युवक डूबा

शाहपुरा। शाहपुरा कस्बे में मंगलवार को फुलिया खुर्द के तालाब में भैंस निकालने गए अधेड़ मिश्रीलाल गुर्जर 50 का शव भीलवाड़ा से आई रेस्क्यू टीम ने बुधवार सुबह 10 बजे खोज निकाला। दूसरी ओर, बदनोर क्षेत्र के चोटियास गांव के निकट निकल रही खारी नदी में बुधवार सुबह एक युवक नहाते समय डूब गया। Dead body of middle-aged drowned in pond, youth drowned while taking bath in Bhilwara

जानकारी के अनुसार फुलिया खुर्द निवासी मिश्री लाल गुर्जर उम्र 50 वर्ष खेत से अपने भैंसों को लेकर घर जा रहा था। रास्ते में भैस तालाब में उतर गई। उन्हें निकलने गया गुर्जर पानी में डूब गया।

फुलिया खुर्द के पूर्व सरपंच गणपत खटीक ने बताया बुधवार को प्रशासन ने भीलवाड़ा से रेस्क्यू टीम बुलाई। गोताखोरों ने प्रयास कर शव को ढूंढ निकाला। शव का शाहपुरा चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। चार बेटियों का पिता मृतक गुर्जर के घर में गमगीन माहौल है। मंगलवार शाम से गांव के घरों में लोगों के चूल्हे नहीं जले। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

बदनोर। निकटवर्ती चोटियास गांव के निकट निकल रही खारी नदी में बुधवार सुबह एक युवक नहाते समय डूब गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शव की तलाश की जा रही है। अभी तक युवक का शव नहीं मिला है।