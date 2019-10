अवैध बजरी दोहन पर कार्यवाही करने गई टीम पर जानलेवा हमला

जहाजपुर. भरनी खुर्द कस्बे में बुधवार सुबह अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही में सात ट्रक अवैध बजरी एवं 30 ट्रक बजरी का स्टॉक जप्त किया। जहाजपुर तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम ने कार्यवाही की। बजरी माफियाओं के अधिकारियों की टीम पर हमला की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक सरदार दान सिंह चारण मय जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे। Deadly attack on team that went to take action in Bhilwara