आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत, तालाब में एक युवक बहा

अमरगढ़। कस्बे के निकट मोहनपुरा गांव में शुक्रवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत व एक युवक घायल हो गया। अमरगढ़ के निकट मोहनपुरा गांव में सुबह एक घर पर आकाशीय बिजली गिरने से गंगा देवी मीणा उम्र 70 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पड़ोसी नन्दलाल गुर्जर उम्र 36 वर्ष घायल हो गया। जिसे चिकित्सालय ले जाया गया। अमरगढ़ चौकी व शक्करगढ़ थाना पुलिस मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाने के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। Death of a woman from lightning fall, shedding a young man in pond in Bhilwara

जहाजपुर। तहसील के गोदान का बाड़ा कस्बे में शुक्रवार को योगेश पिता सरदार मीणा बह गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचीं। ग्रामीणों ने बताया कि फतेह सागर तालाब के दूसरे किनारे पर मृतक योगेश मीणा का घर है। पाल के किनारे पर युवक गोदान का बाड़ा स्थित घर पर हैं। युवक का पाल से पैर फिसल गया और युवक तालाब में पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। सूचना पर घटनास्थल पर जहाजपुर उपखण्ड अधिकारी उम्मेद सिंह, कार्यवाहक तहसीलदार शम्भू लाल शर्मा एवं गिरदावर पटवारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने गोदान का बाड़ा कस्बे के लोगों को घर खाली करने को कहा है। अब तक की सबसे तेज रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की जा रही है। पानी में बहे युवक योगेश मीणा की ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू चलाकर तलाश किया जा रहा है। गोदान का बाड़ा कस्बा टापू बन गया। फतेह सागर तालाब उफान पर है।