खेत पर रखवाली करते पिता व पुत्र की जहरीले जीव के काटने से मौत

भीलवाड़ा। शक्करगढ़। थाना क्षेत्र के टिटोड़ा जागीर के बचलाखेड़ा में रविवार देर रात खेत पर सो रहे पिता और पुत्र की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। वहीं एक घर में दोनों जनों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है। परिजनों का रो—रोकर हाल बुरा हो रहा है। Death of father and son guarding the farm in Bhilwara

जानकारी के अनुसार बछला खेड़ा निवासी लादू गुजर उम्र 55 वर्ष व उसके पुत्र किशन गुजर उम्र 15 वर्ष दोनों पिता-पुत्र रात खेत पर फसल की रखवाली के लिए पलंग पर सो रहे थे। इस दौरान जहरीले जीव के काटने से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की बिजौलिया चिकित्सालय में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह मौत हो गई। दोनों मृतक पिता पुत्र का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं एक घर में दोनों जनों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया है। परिजनों का रो—रोकर हाल बुरा हो रहा है। Death of father and son guarding the farm in Bhilwara