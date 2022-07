फसलों के भुगतान में  देरी से किसानों को उधार लाना पड़ रहा खाद बीज

करीब दो माह पहले तोल कर दिया, आज तक भुगतान नही मिलने से ऊंची दर पर ब्याज से लेकर घरेलू खर्चा चलाना पड़ रहा है

भीलवाड़ा। सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के किसानों द्वारा खेती से उत्पादित फसल राज्य सरकार को राजफैड के तोल केंद्र पर करीब दो माह पहले तोल कर दिया गया था। अधिकारियों द्वारा 15 दिन में भुगतान को कहा था, लेकिन आज तक भुगतान नही मिलने से ऊंची दर पर ब्याज से लेकर घरेलू खर्चा चलाना पड़ रहा है। साथ ही खरीफ फसल की बुआई के लिए खाद बीज के लिए कर्ज के लिए साहूकारों के पास भटकना पड़ रहा है।

