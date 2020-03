बॉर्डर पर खड़े वाहनों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की मांग

भीलवाड़ा

Demand for transporting vehicles on the border to their destination कोरोना वायरस के चलते देश में लॉक डाउन होने से ट्रांसपोटरों के वाहन बॉर्डर पर खड़े है। ऐसे में कई ट्रक चालक तो वाहन को एक तरफ खड़े करके नदारद हो गए तो कुछ के पास खाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। इस सम्बन्ध में मेवाड़ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के महासचिव आरके जैन ने जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जिले की सीमा व बॉर्डर पर खड़े वाहनों को अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचने की आदेश जारी करने का आग्रह किया है। Demand for transporting vehicles on the border to their destination जैन ने बताया कि वाहन कम्पनियों में पहुंचकर वही पर ठहर जाएंगे। ऐसे में वाहन का माल भी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकेगा। वाहन चालक भी अपने घर पहुंच सकेगा।

निजी डाक्टर देंगे फोन पर परामर्श

भीलवाड़ा . इंडियन मेडिकल एसोसिशन भीलवाड़ा ने जिला कलक्टर को पत्र लिखकर निजि चिकित्सालय के सभी डाक्टर फोन पर रोगियों को परामर्श देंगे। इस सम्बन्ध में एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. दुष्यन्त शर्मा ने जिला कलक्टर को डाक्टरों की सूची मय मोबाइल नम्बर की सोंपी है। शर्मा ने बताया कि फिर भी किसी को किसी तरह की परेशानी होने पर मरीज या परिजन अध्यक्ष डा. दुष्यन्त शर्मा के मोबाइल नं. ९४१४६७७१८४, उपाध्यक्ष डा. नरेश पोरवाल ९८२९०४७३५० तथा सचिव डा. महेश गर्ग ८६१९४९६५५३ पर सम्पर्क कर सकते है। इसके अलावा ७८ डाक्टरों के नाम मय मोबाइल नम्बर के दी गई है।