फसल मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों के लोगों ने सोमवार को सड़क निर्माण व फसल मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। लोगों ने उपखण्ड कार्यालय के सामने राज्य की कांग्रेस सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। शीघ्र सुनवाई नहीं होने पर उपखण्ड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। Demonstration on the demand for crop compensation, memorandum submitted in Bhilwara

जहाजपुर। जहाजपुर तहसील के मेडिया, सरसिया, बिलेठा, खोराहकल्ला, रूनियां बड़ा आसपास के कई गांवों से ट्रैक्टर —ट्रॉली में भरकर हजारों ग्रामीण उपखण्ड मुख्यालय पहुंचे। जहां उपखण्ड अधिकारी उम्मेद सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें सड़क निर्माण व फसल मुआवजे की मांग की गई।

सरसिया से मीडिया तक क्षतिग्रस्त सड़क बनाने की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की। शीघ्र सुनवाई नहीं होने पर उपखण्ड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

उपप्रधान अंजनी कुमार शर्मा के नेतृत्व में उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हजारों किसानों के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।