उत्तराखंड बाढ़ त्रास्दी में लापता लोगों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी

Dependents of missing people will get jobs in Uttarakhand flood tragedy उत्तराखंड बाढ़ त्रास्दी के आठ साल बाद राज्य सरकार ने मृतक व स्थाई रूप से लापता व्यक्तियों के विधिक वारिसों को अनुकम्पात्मक सरकारी नियुक्ति देने का फिर से निर्णय लिया। इस निर्णय से भीलवाड़ा जिले के चार प्रभावित परिवारों को भी आर्थिक सम्बल मिल सकेगा।