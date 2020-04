कोरोना में दिगंबर जैन समाज दिखा रहा मानव सेवा का जज्बा

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। कोरोना महामारी में शहर में महाकफ्र्यू से असंगठित क्षेत्र के मजदूर परिवार व गरीब जन भारी परेशानी में है। इस संकटकाल में प्रशासन के साथ विभिन्न संगठन व संस्थाएं कंधे से कंधा मिलाकर जुटी है । दिगंबर जैन समाज सोशल ग्रुप एवं मित्र मंडल संयुक्त रूप से जरुरतमंद परिवारों के लिए भोजन का पैकेट बनाने में जुटे हैं । 'दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा क्षोत्र बहेÓ को ध्यान में रखते हुएÓ दिगम्बर जैन समाज, सोशल ग्रुप एवं मित्र मंडल द्वारा रोजाना ३२०० भोजन के पैकेट बनाकर गरीबों तक पहुंचाए जा रहे हैंÓ।

चतुर्मुखी कल्पदु्रम बड़ा मंदिर एवं बीचले मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में भोजन बनाने से लेकर पैक करने का समस्त कार्य कार्यकर्ताओं द्वारा चतुर्मुखी पारसनाथ कल्पद्रुम बड़े मंदिर के नोहरे में किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुई करीब 25-30 युवाओ की टीम सुबह से शाम तक इस कार्य के लिए लगी हुई है । जो भोजन के पैकेट पैक कर वितरित करती है ।

प्रवक्ता पवन अजमेरा ने बताया कि सोशल डिस्टेंस के साथ मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लाऊस लगाते हुए कार्यकर्ता भोजन बनाते एवं पैक करते हैं। सब्जी और रोटी दोनों को अलग-अलग जिलेटिन पेज में पेक करके दिए जाते हैं। पैकेट पैक होने के पश्चात यह चारों दिशाओं में दूर दराज क्षेत्रों एवं भीमगंज थाना, सुभाष नगर थाना व कोतवाली थाना क्षेत्र में वहा के अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके स्टाफ के सदस्यों के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किए जाते हैं ।

कार्यकर्ता निजी वाहनों पर पैकेट ले जाकर सांगानेरी गेट से यह अभियान शुरू करते हैं जो बाबा धाम पुलिस लाइन मजदूर कॉलोनी, बालाजी का खड्डा कच्ची बस्ती, भट्टा बस्ती, श्याम नगर कच्ची बस्ती, बाबा धाम आदि विभिन्न बस्तियो मैं जाते हैं एवं पैकेट वितरित करते हैं। पैक भोजन के पैकेटों को वितरण करने का काम इसी उद्देश्य से की कोई भी 'भोजन के अभाव में भूखा ना सोएÓ। इसमें समाज के सभी व्यक्तियों का सहयोग मिल रहा । Digambar Jain society showing the spirit of human service in Corona at bhilwara