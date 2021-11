आतिशबाजी पर दो पक्षों में विवाद, चाकू से हमला, कार में लगाई आग, तोडफ़ोड़, चार घायल

आतिशबाजी पर दो पक्षों में विवाद, चाकू से हमला, कार में लगाई आग, तोडफ़ोड़, चार घायल

Dispute between two sides over fireworks, knife attack at bhilwara पुर थाना क्षेत्र के अरिहंत विहार में पटाखें चलाने के विवाद को लेकर शुक्रवार दोपहर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान चाकू व तलवार के हमले में चार जनें घायल हो गए। करीब पन्द्रह मिनट तक जमकर पथराव भी हुआ। घटना के दौरान एक कार में आग लगा दी, वहीं बाइक समेत दो वाहनों में तोडफ़ोड़ की। घायलों को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्र्ती कराया गया। मौके पर सात पुलिस थानों का जाप्ता तैनात है और आला अधिकारी मौके पर है।