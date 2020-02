जयपुर की दूरी अब भीलवाड़ा से नहीं होगी दूर

सब कुछ ठीक रहा तो इस साल दिसम्बर में गुलाबपुरा-चित्तौडग़ढ़ सिक्सलेन का मार्ग पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद जयपुर की दूरी भीलवाड़ा से और कम हो जाएगी। भीलवाड़ा खंड में मांडल क्षेत्र में ही अभी निर्माण कार्य अधूरा है जो कि जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ सिक्सलेन का निर्माण कार्य जारी होने से फोरलेन मार्ग पर चालकों के सामने समस्याएं बढ़ती जा रही है। Distance of Jaipur will not be distance from Bhilwara