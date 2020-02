चौकिंए मत,काला सोने ने उड़ा रखी है रातों की नींद

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। काले सोने की फ सल लहलाने के साथ काश्तकारों की रातों की नींद उड़ गई है। बेशकीमती फ सल को चोर या तस्करों की नजर न लग जाएए इसके लिए काश्तकार गांव के घर छोड़कर सपरिवार खेतों में डटे हैं। सांझ ढलते ही सामूहिक गश्त शुरू होती है। हाथों में लाठियां लिए खेतों में जागते रहो का हकारा करते हैं। मवेशियों से फसल बचाने के लिए लंबी दौड़ लगा रहे हैं। वहीं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो व पुलिस भी अफ ीम डोडा पर चीरा लगने के साथ क्षेत्र में अलर्ट हो गई। Do not worry, black gold has blown away the nights

भीलवाड़ा अफ ीम संभाग के अफ ीम की अच्छी फसल होने का अनुमान है। अफ ीम की सुरक्षा में जुटे किसान अब खानाण्पीना भी खेत पर ही कर रहे हैं। अधिकांश काश्तकारों के खेत पर रसोईघर बन गए। गैस सिलेण्डर आ गए। कुछ

ने खेत पर टपरी बना ली। परिवार के बच्चे खेतों में ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पशुधन भी खेत पर बांध लिए। टीमें रातों को रखवाली कर रहे है। परिजन बारी बारी रखवाली कर रहे हैं। कुछ ने बंदूक के लाइसेंस भी लिए। कुछ

किसानों ने खेत पर लोहे के तारे व जाली से बाड़बंदी की है। black gold in bhilwara

यहां उड़ी रातों की नींद

जिले के आकोला, सवाईपुर, होलीरडा, खजीना, बन का खेड़ा, रानीखेड़ा, रेण, बडला, डसानियो का खेड़ा, सोपुरा, डेलाणा व नोहरा आदि गांव में अफ ीम की अच्छी फ सल है। कमोबेश ये स्थिति चित्तौडगढ़़ए प्रतापगढ़ए झालावाड़ व कोटा के अफ ीम उत्पादित गांवों में भी है।

बुर्जुगों के भरोसे गांव

राणीखेड़ा के सत्यनारायण जाट, आकोला के बालूलाल माली व रतनलाल तेली का कहना है कि पूरे वर्ष की मेहनत है, चौकसी नहीं करें तो नीलगाय, आवारा पशु और पक्षी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव में फ सलों के बीच तार जाली, सफेद जाली लगाकर बजूका बना रखा है। खेत की रखवाली व गश्त में परिवार जुड़ा है। घर की

रखवाली बुजुर्गों के पास है।

बम्पर पैदावार की आस

प्रदेश में अफ ीम की बम्पर पैदावार की आस है। नारकोटिक्स ब्यूरो के पट्टे दुगने करने से बुवाई रकबा बढ़ गया। किसान चाहता है कि डोडे के चीरे का कार्य जल्द पूरा हो और अच्छी गुणवत्ता की अफीम मिलें।

ये सता रही चिंता

चोरों व तस्करों से निपटने के लिए अपने स्तर पर सुरक्षा घेरा बनाया। नील गाय एवं अन्य मवेशी नुकसान ना पहुंचा देए इसके पुख्ता बंदोबस्त किए है। रंजिशवश कोई फ सल नष्ट न कर देंए ये भी चिंता है। District Narcotics Office Bhilwara

तस्कर ले रहे टोह

भीलवाड़ा में अच्छी उपज की आस में पंजाबए हरियाणाए यूपी समेत विभिन्न हिस्सों से अफीम तस्कर किसानों से संपर्क साधने की फिराक में है। ये लग्जरी वाहनों से गांवों के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों को मोटी कमाई का

झांसा दे रहे हैं। कुछ ने दलालों के जरिए सौदे भी कर लिए। सूत्र बताते है कि अफ ीम तस्करी में लिप्त लोगों के तार देश से बाहर भी जुड़े हैं। डोडे के भी बड़े सौदे होने की इस बार संभावना है।

भीलवाड़ा अफ ीम संभाग के मांडलगढ़, जहाजपुरए कोटड़ी तथा चित्तौडगढ़़ के रावतभाटा व बेगूं के 270 गांवों को कुल 5573 अफ ीम पट्टे जारी हुए। इनमें 5485 काश्तकार ने ही बुवाई की। कुल 382.600 में से 373.63 हैक्टेयर में बुवाई हुई। रेण में डोडे में चीरा लगना शुरू हो गया। संभाग में इस बार

अफ ीम की अच्छी खेती हुई। विशेष सुरक्षा बंदोबस्त किए है।

एसके सिंह जिला अफ ीम अधिकारी भीलवाड़ा

बम्पर पैदवार की उम्मीद है। फ सल तैयार करने में बड़ी राशि खर्च होती है। केन्द्र अफ ीम की खरीद दर बढ़ाएं तो काश्तकार को मेहनत का फ ल मिलेगा। अभी पर्याप्त भाव नहीं मिल रहे।

बद्रीलाल तेली, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ, भीलवाड़ा

