डॉक्टर सॉब का मन ललचा गया, फंस गए हसीनाओं के जाल मे

भीलवाड़ा के एक चिकित्सक को जाल में फांस कर उसे गंगापुर बुलाने व यहां मारपीट व लूटपाट कर धमकाने व ब्लैकमेल करने की सनसनी खेज वारदात में लिप्त गिरोह का गंगापुर पुलिस ने गुरुवार को राजफाश किया। पुलिस ने हनी ट्रेप के इस मामले में दो महिला समेत चार जनों को गिरफ्तार किया। Doctor Saub's mind was enticed, trapped in the trap of beauties