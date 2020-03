पांच दिन से डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी नहीं गए घर

भीलवाड़ा।

Doctors and nursing workers did not go home for five days कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहाँ शहर की जनता घरों में कैद है वहीं एमजीएच के कोरोना आइसोलेशन वार्ड व अन्य व्यवस्थाओं में लगे करीब 15 डॉक्टरए 30 नर्सिंगकर्मी व एक दर्जन कर्मचारियों ने घर की शक्ल तक नहीं देखी। 12 से 16 घण्टें डयूटी कर रहे इन कर्मचारियों का खाना.पीना सोना सब यहीं हो रहा है। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए खाने.पीनेए नहाने.धोनेए आराम करने की सभी व्यवस्थाएं जनरल नर्सिंग छात्रावास के नवनिर्मित भवन में कर रखी है।Doctors and nursing workers did not go home for five days सुबह.शाम यहां सभी पैकेट सुविधा से मिला भोजन कर रहे हैं। पांच चिकित्सक जिनमे नोडल प्रभारी डॉण् दौलत मीणाए डॉण् प्रदीप कटारियाए डॉण् सुरेंद्र कुमार मीणाए डॉण् मनीष सिंघलए डॉण् जयराज वैष्णव तो पिछले 11 दिनों से घर नहीं गए। सभी ने आमजन को एक ही संदेश दिया है कि हम हमारे परिवार से दूर है आप किसी हाल में मत होनाए घर पर रहे स्वस्थ रहे।

सर्दी.जुकाम से कोरोना की शंकाए पहुंच रहे एमजीएच

मौसम पलटने के बाद सर्दी जुकाम का शिकार हुए अधिकांश लोगों को कोरोना का भय सताने लगा। वे सुबह अस्पताल का आउटडोर खुलते ही पहुंच जाते है। चिकित्सक को दिखा दवा लेकर घर लौटे रहे है। चिकित्सक की ओर से सामान्य वाइरल होने की बात कहने पर उनकी शंका दूर हुई। दूसरी और आउटडोर में साधारण मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। इसके खुलने से पहले ही लोग गेट पर जमा हो रहे है। अस्पताल प्रशासन की अपील के बाद भी एमसीएच में गर्भवती महिलाएं केवल आयरन ण् कैल्शियम व अन्य दवाएं लेने पहुंच रही है।

हर वाहन पर हाइपर क्लोराइड का छिड़काव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कोरोना से बचाव के लिए हर वाहन पर हाइपर क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इस कार्यालय से पुलिसए परिवहनए चिकित्सा व आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों को मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध करवाए जा रहे।