वृद्ध को टक्कर मार कर भाग रहे वाहन से दो लाख का डोडा बरामद

बिजौलिया। भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां कस्बे के निकट चांदजी की खेड़ी में एक पिकअप में एक वृद्ध को टक्कर मार दी, इससे वृद्ध घायल हो गया। चालक ने आगे जाकर बिजलीके पोल के भी टक्कर मारी तथा पचानपुरा गांव के पास पिकअप छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने पिकअप से पांच बोरों में 120 किलो डोडा पोस्ट मिला। इसकी बाजार कीमत लगभग दो लाख रुपए बताई गई है। Doda worth two lakhs recovered from vehicle in bhilwara

थाना प्रभारी मावीर मीणा के अनुसार चांदजी की खेड़ी निवासी जगन्नाथ बलाई को टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गया। तेज गति से भाग रही पिकअप ने एक बिजली के खम्भे को टक्कर मार दी। बाद में पिकअप को पचानपुर के पास छोड़ कर भाग गया। सूचना पर मौके पर पहुंचीं पुलिस ने पिकअप से पांच बोरे जब्त किए। इसमें लगभग 120 किलो डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। Doda worth two lakhs recovered from vehicle in Bhilwara