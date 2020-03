भीलवाड़ा।

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. घनश्याम चावला का कहना है कि कोरोना प्रभावित लोग अपनी यात्रा को छिपाकर घरों में बैठ गए। ऐसे लोग जो क्वारेंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, वे खुद के साथ अपने परिवार व अन्य लोगों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। कोरोना से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुलकर सामना करने की जरूरत है। रोगी जितना जल्दी सामने आएगा, उतना जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा।

डिप्टी सीएमएचओ डॉ. चावला ने कहा कि क्वारेंटाइन से डरें नहीं बल्कि यह कोरोना चेन को तोडऩे में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। बाहर से आए लोग खुद सामने आएं और क्वारेंटाइन केंद्र पहुंचे। यह बड़ी तबाही से बचने का सबसे अहम व पहला कदम है।

मालूम हो, शहर के प्रमुख होटल व रिसोर्ट क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। वहां से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने पर ही अस्पताल में भर्ती किया जाता है। क्वारेंटाइन में लोगों को सभी सुविधाएं दी जाती है। इंडोर गेम्स सुविधा है। क्वारेंटाइन में तय समय पर भोजन करना और सुबह-शाम डॉक्टर से जांच करानी होती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। म्यूजिक सुनें, टीवी देखें या पढ़ाई कर सकते हैं। डॉ. चावला ने कहा, पता नहीं लोग क्वारेंटाइन के नाम से क्यों डर रहे हैं? यह कोरोना चेन को तोडऩे का सबसे अहम केंद्र है।