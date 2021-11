ना जाने कहां खो गई मेजा बांध की मुस्कान

Don't know where Meja Dam's smile got lost वस्त्रनगरी की जीवन रेखा कहा जाने वाला मेजा बांध अब गुमनामी में है। एक दशक पूर्व पर्यटकों की रेलम पेल एवं आयोजनों की रंगत में डूबा रहने वाले मेेजा बांध का पिकनिक स्पॉट उजाड़ एवं वीरान है।