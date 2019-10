माताजी मन्दिर से दानपात्र व तलवार चोरी

काछोला। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के झंझोला के पास माला खेड़ा में स्थित बसेड़ा माताजी मंदिर में बीती रात अज्ञात लोगों ने दानपात्र व एक तलवार को चोरी कर ली। दानपात्र में कितनी राशि थी यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया परन्तु नवरात्र पर्व में माताजी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बडी राशि आने की सम्भावना है। चोरी की घटना की सूचना पर काछोला पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं तथा घटनास्थल का मौका — मुआयना कर जांच शुरू की। Donation and sword stolen from Mataji temple in Bhilwara

इस बारे में काछोला थाना प्रभारी रतनलाल ने कहा कि झंझोला के पास माला खेड़ा में चोर मंदिर की दानपेटी तोड़कर उक्त राशि ले गए एवं मंदिर में रखी एक तलवार भी ले गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। Donation and sword stolen from Mataji temple in Bhilwara

उल्लेखनीय है कि 6 माह से आपराधिक वारदातों से आमजन ही नहीं बल्कि मंदिर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। ऐसे में अब काछोला क्षेत्र के ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। गांव — ढाणियों में दिनोंदिन अपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस अवैध बजरी के पीछे दौड़ रही है लेकिन न तो बजरी पर रोक लग रही है न ही अन्य आपराधिक घटनाओं पर रोक लग पा रही है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने से चोर— उच्चकों के हौसले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है। Donation and sword stolen from Mataji temple in Bhilwara