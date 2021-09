सरकार के चक्कर में करोड़ों के कर्ज में डूबे

Drowning in crores of debt due to government's affair at bhilwara उधारी से राशि जुटाई, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार खिलाया और बच्चों को दूध पिलाया, स्वयं सहायता समूह को यह सरकारी सेवा अब भारी पड़ गई है। प्रदेश में करोड़ों की बाकियात होने से अब सहायता समूह का गुस्सा उबाल मारने लगा है।

भीलवाड़ा। उधारी से राशि जुटाई, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार खिलाया और बच्चों को दूध पिलाया, स्वयं सहायता समूह को यह सरकारी सेवा अब भारी पड़ गई है। प्रदेश में करोड़ों की बाकियात होने से अब सहायता समूह का गुस्सा उबाल मारने लगा है। अकेले भीलवाड़ा जिले में समूहों की करीब सात करोड़ की उधारी समेकित बाल विकास सेवाएं में अटकी है। बकाया राशि नहीं मिलने से सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की हालत तंगहाल है। पढिए नरेन्द्र वर्मा की रिपोर्ट Drowning in crores of debt due to government's affair at bhilwara



प्रदेश में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास सेवाएं की मदद से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र मे गर्भवती महिलाओं व छह माह से लेकर छह साल तक के बच्चों को वर्ष २०१५ से सहायता समूह की मदद से पोषाहार बांट रही है।

सहायता समूहों में शामिल महिलाओं ने पोषाहार में शामिल सभी प्रकार की गरम व सूखी खाद्य एवं पौष्टिक सामग्री अपने स्तर पर ही खरीदी। इससे पहले सरकार ही कोटा दाल मिल से ही पोषाहर खरीद कर बांट रही थी।

प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना का कहर के बाद सरकार ने सहायता समूह की सेवा लेना बंद कर दिया। इसके बाद प्रदेश में जिला रसद विभाग के अधीन उचित मूल्य की दुकानों से ही पोषाहार के रूप में पात्र लोगों को गेहूं, चावल व दाल का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। Drowning in crores of debt due to government's affair at bhilwara

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में बकाया

प्रदेश में सहायता समूह की सेवाएं सरकार ने मार्च २०२० में बंद कर दी, लेकिन समेकित बाल विकास सेवाएं के अधीन कार्यरत अधिकांश स्वयं सहायता समूह का करोड़ों का भुगतान सरकार ने नहीं किया। भीलवाड़ा जिले मे यह बाकियात राशि करीब सात करोड़ है। जिले की बारह परियोजना क्षेत्र में से आठ परियोजना क्षेत्र के समूह का करीब 70 फीसदी भुगतान बाकी है। इनमें मांडल, मांडलगढ़, जहाजपुर, शाहपुरा, आसीन्द, बनेड़ा व हुरड़ा में सर्वाधिक भुगतान बकाया है। एक परियोजना केन्द्र की करीब ७५ लाख से एक करोड़ रुपए की राशि बाकियात है। यह राशि करीब पांच से दस माह के बीच की है।

पति की पेंशन तक खर्च कर दी

समूह में शामिल महिला सदस्यों की पीड़ा है कि उन्होंने सरकार का पोषाहार बनाने के लिए रुपए उधार लिए, पति की पेंशन इसमें लगा दी। समूह का काम नहीं रूके, इसके लिए जेवर तक बेच दिए। लेकिन गत एक साल से रूका हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। आर्थिक हालात अभी ठीक नहीं है। राजस्थान पत्रिका के पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम में भी थाना क्षेत्र की महिलाएं अपनी पीड़ा बता रही है और कह रही है कि सहायता समूह में पति का पैसा व घर के जेवर लगाने पर उन्हें घर में ही प्रताडऩा झेलनी पड़ रही है।

जहाजपुर में लगा दिया था ताला

जहाजपुर परियोजना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों का करीब एक करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। भुगतान नहीं मिलने से गुस्साए समूहो के कार्यकर्ताओं ने यहां जहाजपुर कस्बे में गत ११ अगस्त को बाल विकास परियोजना कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की।

सरकार को दी चेतावनी

प्रदेश मंत्री भामस एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रांतीय उपाध्यक्ष राधा शर्मा ने बताया कि

स्वयं सहायता समूह ने पोषाहर वितरण व्यवस्था उधार की व्यवस्था पर संभाल रखी है, कई समूह ने तो ब्याज पर पैसा लेकर योजनाओं को पूर्ण किया, इसके बावजूद सरकार समूह की बकाया राशि के भुगतान के प्रति गंभीर नहीं है। इस संदर्भ में निदेशक नलिनी कठोतिया को भी दो दिन पूर्व प्रतिनिधि मंडल में ज्ञापन दिया।

सरकार से मांग रखा बजट

बाल विकास परियोजना के उप निदेशक नागेन्द्र तोलम्बिया का कहना है कि राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाएं व दात्री को गरम व सूखा पोषाहार देने की योजना गत वर्ष बंद कर दी है। उचित मूल्य की दुाकनों के जरिए अब पोषाहार बांटा जा रहा है। जिले में सहायता समूह की बाकियात राशि लाखों में है। राज्य सरकार को प्रस्ताव बना कर भिजवा रखा है, लेकिन बजट के अभाव में भुगतान नहीं हो सका।