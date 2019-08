ससुराल आए युवक की पानी में डूबने से मौत

जहाजपुर। कस्बे के निकट नागदी बांध में बुधवार सुबह नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। टहलने के लिए दोस्तों के संग नागदी बांध पर गए युवक की पानी में डूबने से मौत हुई। दोस्तों ने जरिए फोन के परिजनों को इतला की। ग्रामीणों ने पानी में डूबे युवक को बाहर निकाला। उसे लेकर जहाजपुर चिकित्सालय गए। जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित किया। Drowning of the yong man s death in Bhilwara

जहाजपुर थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कावा खेड़ा भीलवाड़ा निवासी अकरम पिता मुंशी ईद मनाने के लिए जहाजपुर अपने ससुराल आया हुआ था। बुधवार सुबह दोस्तों के संग घूमने के लिए नागदी बांध पर गए हुए थे। हल्की बारिश होने से सभी भीग गए थे। अकरम ने दोस्तों से कहा बारिश में हम गीले तो हो ही गए। बांध के पानी में नहा लेते हैं। दोस्तों ने तैरने नहीं जानने की बात कहते हुए बांध में नहाने से इंकार कर दिया। दोस्तों ने अकरम से कहा कि आप तैरना जानते हो तो बांध में नहा लें। युवक अकरम ने पानी में छलांग लगा दी, जिससे डूबने से युवक की मौत हो गई। Drowning of the yong man s death in Bhilwara

युवक को डूबता देख दोस्तों ने जरिए फोन के परिजनों को इत्यादि सूचित किया। ग्रामीणों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाल कर जहाजपुर के सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक का जहाजपुर में ससुराल बताया गया। वहईद मनाने के लिए ही 2 दिन पहले भीलवाड़ा से जहाजपुर आया था। Drowning of the yong man s death in Bhilwara

सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस के उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, कांस्टेबल भगवान सिंह, बृजेश गुज्जर, राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। शव को जहाजपुर मोर्चरी घर में रखवाया गया। परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। Drowning of the yong man s death in Bhilwara