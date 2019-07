भीलवाड़ा में  बारिश से मकान ढहे, एक की मौत

भीलवाड़ा। जिले में शुक्रवार देर रात को बारिश से मकान ढहने से एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। चार अन्य स्थानों पर मकान ढह गए, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। Due to rain in bhilwara , One Dies

दौलतगढ़। शुक्रवार देर रात शुरू हुए बारिश के दौर में रूपपुरा पंचायत के मदनपुरा गांव में एक मकान ढहने से एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई। उपचार के लिए भीलवाड़ा चिकित्सालय ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आसींद तहसीलदार मौके के लिए रवाना हो गए।

सवाईपुर। ग्राम पंचायत सवाईपुर के सोपुरा गांव में विधवा रतनी देवी पति श्याम दास का केलुपोस घर शनिवार सुबह 6 बजे ढहा, कोई जान हानि नही हुई। सवाईपुर ग्राम पंचायत सवाईपुर के सोपुरा गांव में विधवा रतनी देवी पति श्याम दास का केलुपोस घर शनिवार सुबह 6 बजे ढहा। कोई जन हानि नहीं हुई।

कोटड़ी। सगतपुरिया में बारिश के कारण भेरू माली का कच्चा रहवासी मकान ढह गया। सगतपुरिया के आयुर्वेद हॉस्पिटल की पट्टी टूट कर गिर गई व बड़े तालाब की चादर चली।

शाहपुरा। रात भर से चल रही बारिश के दौरान शनिवार को प्रात: दौलतपुरा गांव में नाथू वैष्णव का केलूपोस मकान ढह गया। बारिश होने से वैष्णव अपने परिवार के साथ घर में ही था। केलु पोश मकान के ऊपरी भाग में यानी बांस ने खड़ खड़ाहट की आवाज सुन सभी बाहर की ओर भागे औऱ देखते ही देखते मकान ढह गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मकान में रखें खानेपीने के सामान, कपड़े, समान व बिस्तर सहित सभी घरेलू सामान दब गए।

हमीरगढ़। कस्बे में कस्बे के घाटी मोहल्ले में प्रातकाल चार बजे तेज बारिश से महावीर प्रजापत का कच्चा मकान ढस गया उस समय परिवार अलग कमरे में सो रहा था जिससे किसी के चोट नहीं आई। बीती रात में यहां पर रात्रि 2 बजे से तिमी तेज गति से बारिश का दौर शुरू हुआ जो शनिवार सुबह10रू00 बजे तक चला यहां पर 44 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई