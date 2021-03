पहली बार ई-नीलामी, फिर भी आबकारी बंदोबस्त ठंडा

E-auction for the first time, yet excise settlement cools प्रदेश में पहली बार ई-नीलामी आबकारी ठेके उठे, लेकिन जिले में शराब कारोबारियों व अन्यों ने उत्साह नहीं दिखाया। नतीजा यह रहा कि सिर्फ 51 फीसदी शराब ठेकों का ही आवंटन हो सका। ऐसे में आबकारी आयुक्त ने फिर से जिले में आबकारी बंदोबस्त के लिए 17 व 19 मार्च को शेष ठेकों के लिए ऑन लाइन बोली रखी है।