गड़बड़ी की शिकायतों पर यूआईटी से हटाया ई-मित्र

E-Mitra removed from Bhilwara UIT on complaints of disturbances भीलवाड़ा नगर विकास न्यास परिसर में संचालित ई-मित्र केन्द्र को शिकायत के बाद जिला कलक्टर ने सोमवार को बंद करा दिया। अब न्यास से आवंटियों से संबधित ऑन लाइन कार्य उपभोक्ताओं को बाहर से ही अन्य ई मित्र से कराने होंगे।