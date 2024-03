राजस्थान में ई-तराजू रोकेगा गड़बड़ी, पूरा दिलाएगा राशन

भीलवाड़ाPublished: Mar 06, 2024 12:08:31 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

E-scales will prevent irregularities in Rajasthan, will provide full ration सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर अब ई-तराजू लगेंगे। तोल में राशन विक्रेता गड़बड़ी नहीं कर देें, इस पर तराजू नजर रखेगा। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में 836 उचित मूल्यों की दुकानों पर ई-तराजू जल्द पॉस मशीन से जुड़ेंगे।

राज्य सरकार खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी बनाने को पॉश मशीनों को ई-तराजू से लिंक कर रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना से सार्वजनिक वितरण की दुकानों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता को उनके हक का पूरा रसद मिल सकेगा।

एक कार्ड के तोल के बाद ही होगा दूसरा सक्रिय

किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उचित मूल्य की दुकान पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में ई-तराजू प्रोजेक्ट शामिल है। सभी दुकानों पर ई-तराजू लगाने के बाद इनको सक्रिय किया जाएगा। ई-तराजू तकनीक में खास बात है कि एक कार्ड के तोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरा कार्ड सक्रिय होगा। डीलर इस तकनीक में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तय तोल से ही मिलेगी सामग्री इस डिजिटल वैट मशीन से पॉस मशीन को जोड़ने पर निर्धारित तोल से ही सामग्री मिल पाएगी। किसी ने कम रसद देने की कोशिश भी की तो पॉश मशीन स्वीकार नहीं करेगी। इसी प्रकार एक ग्राम भी अधिक तोल आने पर पॉश मशीन से वितरण पर्ची नहीं निकलेगी। कांटे पर तय वजन होने पर पॉश मशीन से पर्ची निकलने के बाद ही कांटे पर रसद सामग्री की तुलाई होगी।

यू करेगा काम

पॉस मशीनों से ई-तराजू को लिंक करने के बाद राशन कार्ड की यूनिट संख्या स्कैन होगी। उसी के आधार पर राशन तुलेगा। तोल होने पर राशन की पर्ची भी निकलेगी। उपभोक्ता को उनके हक का पूरा गेहूं मिल सकेगा। इनका कहना है भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले की सभी 836 उचित मूल्य दुकानों पर ई-तराजू लगेंगे। दोनों जिले में 826 ई तराजू पहुंच चुके हैं। शाहपुरा जिले की चार में से तीन तहसील में ई-तराजू लग चुके हैं। जहाजपुर शेष है। भीलवाड़ा में दस दुकानों पर पहुंचना शेष है। सभी ई-तराजू को पॉस मशीन से लिंक किया जा रहा है। इनमें 459 स्टॉल हो चुके हैं।

