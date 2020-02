धरतीपुत्रों का होगा सम्मान

भीलवाड़ा।

Farmers will be respected खेती में नवाचार करने वाले प्रगतिशील किसानों को कृषक पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसे लेकर आत्मा परियोजना के अधिकारी तैयारी में जुट गए हैं। आवेदन करने वाले किसानों के कामकाज का मूल्यांकन करने के बाद उनके नाम के प्रस्ताव को जिला कलक्टर के पास भेजा गया है।Farmers will be respected कृषक पुरस्कार के लिए जिले में चार दर्जन से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। इनमें से प्रमुख व अच्छे काम करने वाले किसानों का सम्मान करने के लिए उनके नाम की स्वीकृति के लिए भेजे गए है। मार्च में ब्लॉक व जिला स्तर पर होने वाले किसान मेले में चयनित किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। ब्लॉक व जिला स्तर पर मार्च में किसान मेला आयोजित होने की संभावना है।

ब्लॉक स्तर पर दस हजार व जिला स्तर पर चयनित किसानों को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

आत्मा परियोजना के उप निदेशक जीएल चावला ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर दो-दो व जिला स्तर पर दो किसानों का चयन किया जाएगा। इस वर्ष शुरू में कृषक पुरस्कार के लिए जो गाइड लाइन सरकार ने जारी की थी उसमें कृषि, पशुपालन, जैविक खेती सहित अन्य कैटगिरी निर्धारित करके आवेदन मंगवाए गए थे। लेकिन बजट अभाव के चलते कृषि विभाग के आत्मा परियोजना के स्तर पर ब्लॉक व जिला लेवल पर जिस तरह से किसानों का चयन किया जाता थाए उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पूर्व के वर्षों में जिस तरह से नवाचार करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया था, उसी तर्ज पर चालू वर्ष में भी जिले के किसानों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा।

जिले में खेती में हो रहे नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से कृषि विभाग स्तर पर हर वर्ष किसान मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें खेती में नवाचार करने वाले किसानों को उचित मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। आत्मा परियोजना निदेशक चावला ने बताया कि कृषक पुरस्कार के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित किसानों के खेत में जाकर इसका भौतिक मूल्यांकन भी किया है। जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक में किसानों का चयन किया जाएगा। इसके बाद समारोह पूर्वक चयनित किसानों का सम्मान किया जाएगा। नामों की घोषणा भी एक-दो दिन में कर दी जाएगी।