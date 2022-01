Bhilwara District Collector Nakateन काते का कुशल प्रबंधन व दस हजार करोड़ का एमओयू रहा यादगार

भीलवाड़ा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते का रविवार रात तबादला हो गया। राज्य के 52 आईएएस अधिकारियों की रविवार रात जारी तबादला सूची के अनुसार नकाते को कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जयपुर के पद पर लगाया गया है।

भीलवाड़ा Published: January 17, 2022 11:50:44 am

भीलवाड़ा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवप्रसाद एम नकाते का रविवार रात तबादला हो गया। राज्य के 52 आईएएस अधिकारियों की रविवार रात जारी तबादला सूची के अनुसार नकाते को कार्यकारी निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) जयपुर के पद पर लगाया गया है।

नकाते ने ९ जुलाई २०२० को जिला कलक्टर का पद संभाला था। कोरोना संकट की दूसरी लहर में उनका कुशल प्रशासकीय प्रबंधन रहा। भीलवाड़ा इवेंस्टमेट मीट में उनके प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में हुए दस हजार करोड़ का एमओयू उनके कार्यकाल की खास उपलब्धि रही।

नकाते ने शहर के हालात व सीवरेज परियोजना के निर्माण कार्य को जानने के लिए कई मौकों पर साइकिल से भी शहर में घूमे है।

नकाते के स्थान पर जैसलमेर कलक्टर आशीष मोदी को भीलवाड़ा लगाया गया है। मोदी वर्ष नवम्बर 2016 से 7 फरवरी 2017 यानि चार माह के लिए भीलवाड़ा एसडीएम रह चुके है। इसी प्रकार मोदी अलवर जिले में राजगढ़ एसडीएम, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य बीमा प्राधिकरण जयपुर, संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग जयपुर में सेवा दे चुके है।

मोदी जुलाई 2020 से जैलसमेर कलक्टर थे। मोदी की धर्म पत्नी आईएएस अधिकारी भारती दीक्षित जिला कलक्टर झालावाड़ होगी।

