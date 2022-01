War campaign for Pure in Bhilwara: आठ किलो मिल्क केक, बीस किलो बेसन नष्ट करवाया

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जांच के लिए २ नमूने भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए अजमेर प्रयोगशाला भेजा गया है।

भीलवाड़ा Published: January 10, 2022 10:01:05 pm

War campaign for Pure in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सोमवार को जांच टीम ने मांडलगढ़ स्थित दो संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मिले दूषित मिल्क केक व कीड़े लगे बेसन को नष्ट करवाया गया। जांच के लिए २ नमूने भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए अजमेर प्रयोगशाला भेजा गया है।

War campaign for Pure in Bhilwara: आठ किलो मिल्क केक, बीस किलो बेसन नष्ट करवाया

सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि जिले के मांडलगढ़ में 2 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जांच दल ने निरीक्षण के दौरान मिलावट की शंका पाए जाने पर कोर्ट रोड स्थित जोधपुर मिष्ठान भण्डार से मिल्क केक व एक दुकान से मूमफली के तेल का नमूना लिया। जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर मिले 8 किलो दूषित मिल्क केक और 20 किलो कीड़े पड़े बेसन नष्ट करवाया। पवन ट्रैडर्स से 11 सील्ड पैक बोतल अवधि पार सरसों तेल जब्त कर एफएसएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। टीम में शामिल बाट माप अधिकारी महेन्द्र सिंह ने पवन ट्रैडर्स पर पीसीआर नियम का उल्लंघन करने पर एवं असत्यापित कांटा जब्त कर 7000 हजार रुपए व जोधपुर मिष्ठान पर एलएम एक्ट का उल्लंघन होने पर असत्यापित कंाटा जब्त कर 2000 हजार रुपए की पेनल्टी लगाकर मौके पर ही राशि वसूल की गई।

डॉ. खान ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश व जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जांच टीम में मांडलगढ़ तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत, बाट माप अधिकारी महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी गोपाल शर्मा, डेयरी प्रतिनिधि दुर्गेश डिडवानिया व पुलिस दल शामिल था।

