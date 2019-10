दीपावली पर्व की खुशियों में बिजली का झटका लगा

काछोला। भीलवाड़ा जिले के काछोला कस्बे में दीपावली पर्व को लेकर चारों तरफ खुशियों का माहौल है। वहीं बिजली के झटके से विद्युत उपकरण जलने से लोग परेशान दिखे। एक पखवाडे से रखरखाव के नाम पर बिजली आपूर्ति घण्टों बंद रख रहे निगम कार्यालय के प्रति लोगों ने रोष प्रकट करते हुए हंगामा किया परन्तु अधिकारी—कर्मचारी मौके पर नहीं आए। कस्बावासियों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। Electrical appliances in stores burnt to ashes in Bhilwara

स्थानीय लोगों ने बताया कि कस्बे के बाईपास चौराहा स्थित वह बस स्टैण्ड चौराहे पर अजमेर विद्युत वितरण निगम के जेएन कार्यालय के सामने स्थित ट्रांसफार्मर में लम्बे समय से आ रही तकनीकी खराबी का खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे डीजे इनवर्टर, पंखा, एलईडी, टीवी, एसी आदि उपकरण जलकर राख हो गए। उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया।

कस्बे के नंदलाल शर्मा, कन्हैयालाल ओस्तवाल, रमेश चंद्र स्वर्णकार, मुरली मनोहर, राजेश मंत्री, रामपाल, चंद्रप्रकाश मंत्री के बस स्टैण्ड पर स्थित ग्राम पंचायत की दुकानों में बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। इन उपभोक्ताओं ने बताया कि दो माह से विद्युत निगम के ट्रांसफर में फाल्ट आने से व 300 हाई वोल्टेज वोल्ट से ज्यादा पावर आने से मेन मार्केट में स्थित उपभोक्ताओं के उपकरण जलकर राख हो गए। उपभोक्ताओं का मानना है कि निगम कार्यालय ने ट्रांसफार्मर के तकनीकी खामियों को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं किया जिससे इस ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज निकालने से उपकरण जल गए।

उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर अजमेर विद्युत वितरण निगम रखरखाव को लेकर विगत एक पखवाड़े से बिजली आपूर्ति बंद कर रही है परन्तु अपने ही जेईएन कार्यालय के सामने स्थित उच्च क्षमता युक्त ट्रांसफार्मर में तकनीकी खामियां नहीं सुधारने से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।