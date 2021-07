भीलवाड़ा का बिजली विभाग चल रहा नेताओं के बूते

Electricity department of Bhilwara is running on the basis of leaders अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा में राजनीतिक कनेक्शन का करंट दौड़ रहा है। योग्यता नहीं होने पर भी कई अभियंता राजनेताओं के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों के पदों पर काबिज हैं। इनमें कई अभियंता तो खुद ही नेता बने हुए है।