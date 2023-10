दीपोत्सव पर बढ़ेगा बिजली लोड, नहीं होगी बिजली गुल

भीलवाड़ाPublished: Oct 23, 2023 12:36:57 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

दीपोत्सव के दौरान वस्त्रनगरी में बिजली बैरन ना बने, इसे लेकर अजमेर डिस्कॉम ने भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति एवं लाइनों के रखरखाव की व्यवस्था को परखना शुरू कर दिया है। डिस्कॉम का बड़ा फोकस शहर के प्रमुख बाजारों पर है। Electricity load will increase on Diwali, there will be no power failure

दीपोत्सव पर बढ़ेगा बिजली लोड

भीलवाड़ा जिले में दीपोत्सव पर्व पर शहर के बाजारों में विद्युत सजावट एवं प्रतिष्ठानों, दुकानों, शोरूम व मॉल में खरीद की बूम होने से विद्युत लोड पर सीधा असर आएगा। मौजूदा क्षमता से अधिक बिजली की खपत बढ़ने की संभावना को देखते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम की टीम मुस्तैद हो गई है।