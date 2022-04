अतिक्रमण और अनदेखी ने बिगाड़ी बड़ला चौराहे की सूरत

शहर के बड़ला चौराहे पर सुगम यातायात सपना ही है। इसका बड़ा कारण अतिक्रमण और अनदेखी ने चौराहे की सूरत बिगाड़ रखी है। चौराहे पर दिनभर यातायात का भारी दबाव है। दिनभर मजदूर काम की तलाश में यहां डेरा डाले रहते हैं। चौराहे को घेरकर खड़़े रहने से भी आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर पल हादसे का भी अंदेशा रहता है। चौराहा कई कॉलोनियों को जोड़ते ही वहां पहुंचना का प्रमुख स्थल है।

Encroachment and neglect spoiled the appearance of Badla Crossroads