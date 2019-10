टफ योजना में लाभ लेने वाले उद्यमियों को मिली राहत

भीलवाड़ा।

Ministry of Textiles टेक्सटाइल मंत्रालय ने टफ योजना का लाभ लेने से वंचित देश के सभी टेक्सटाइल उद्यमियों को एक बार फिर मौका दिया। मंत्रालय ने औद्योगिक संगठनों की मांग पर दस्तावेज ऑन लाइन दाखिल करने की तारीख को एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब उद्यमियों को अपने दस्तावेज ३१ अक्टूबर तक बैंकों के माध्यम से दाखिल करने होंगे। पहले इसकी तारीख ३० सितम्बर थी।

Ministry of Textiles इस सम्बन्ध में मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने वस्त्र मंत्री, केन्द्रीय वस्त्र सचिव एवं वस्त्र आयुक्त को एमटफ, आरटफ, आरआरटफ योजना के संयुक्त इंस्पेक्शन से पूर्व संबंधित बैंकों के माध्यम से आवश्यक 6 दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल करने की तारीख को ३१ दिसम्बर तक बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र लिखा था। इस पर वस्त्र आयुक्त ने विज्ञप्ति जारी कर अन्तिम तिथी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

Ministry of Textiles महासचिव आर के जैन ने बताया कि चेम्बर ने प्रतिवेदन भेजकर एवं टेलीफोन पर वार्ता कर यह अवधि 3 माह बढ़ाने की मांग की थी। जैन ने बताया कि वस्त्र आयुक्त मुम्बई ने 5 सितम्बर को पत्र जारी कर एमटफ, आरटफ, आरआरटफ योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे सभी टेक्सटाइल उद्योगों की नए सिरे से संयुक्त जांच करने तथा आवश्यक प्रपत्र 30 सितम्बर तक दाखिल करने की निर्देश दिए थे। वस्त्र आयुक्त एवं क्षेत्रीय कार्यालय से विभिन्न बैंकों के मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों को यह पत्र 15 सितम्बर को प्राप्त हुए थे।