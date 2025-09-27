Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

खिलाड़ी छात्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि में गड़बड़ी, उपनिदेशक ने मांगा स्पष्टीकरण

योग्यता फार्म लॉक नहीं होने व पोर्टल पर प्रविष्टि प्रदर्शित नहीं होने का मामला

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 27, 2025

Error in online entry of sports students, Deputy Director sought clarification
Error in online entry of sports students, Deputy Director sought clarification

जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि में गड़बड़ी सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार कई खिलाड़ियों के योग्यता फार्म भरने के बावजूद प्रविष्टियां पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुईं। इस पर माध्यमिक शिक्षा खेलकूद विभाग के उप निदेशक रामसिंह मीणा ने संबंधित विद्यालयों से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रथम समूह की प्रतियोगिता

विभागीय आदेशों के अनुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम समूह के खेल 4 सितंबर से आयोजित किए गए थे। ऑनलाइन योग्यता फार्म की अंतिम प्रविष्टि व लॉक करने की प्रक्रिया 3 सितंबर को पूर्ण कर दी गई थी। नियमावली के तहत संस्था प्रधान को विद्यालयी अभिलेख से मिलान कर ही हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते भीलवाड़ा जिले के कई छात्र खेलने से वंचित रह गए थे।

गड़बड़ी के बावजूद खिलाड़ियों को मौका

कई विद्यालयों ने योग्यता फार्म में गलत प्रविष्टि की। पोर्टल अनलॉक होने के बाद भी संयोजक विद्यालय में खिलाड़ियों की एंट्री प्रदर्शित नहीं हो सकी। फिर भी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश

उप निदेशक मीणा ने आदेश में कहा कि गलत प्रविष्टि व रेकॉर्ड में असंगति का कारण स्पष्ट किया जाए। संबंधित विद्यालय अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संपूर्ण जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए। इसके बाद ही मामला शिक्षा निदेशक के समक्ष रखा जाएगा।

नियमावली के प्रमुख बिंदु

  • - पात्रता फार्म भरते समय विद्यालयी अभिलेख से मिलान अनिवार्य।
  • - संस्था प्रधान मिलान करने के बाद ही हस्ताक्षर करें। जो नहीं किए।
  • - अंतिम तिथि के बाद पोर्टल लॉक हो गया।
  • - गलत प्रविष्टि पर विद्यालय को जवाबदेही तय करनी होगी।

