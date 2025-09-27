खिलाड़ी छात्रों की ऑनलाइन प्रविष्टि में गड़बड़ी, उपनिदेशक ने मांगा स्पष्टीकरण

विभागीय आदेशों के अनुसार जिला स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम समूह के खेल 4 सितंबर से आयोजित किए गए थे। ऑनलाइन योग्यता फार्म की अंतिम प्रविष्टि व लॉक करने की प्रक्रिया 3 सितंबर को पूर्ण कर दी गई थी। नियमावली के तहत संस्था प्रधान को विद्यालयी अभिलेख से मिलान कर ही हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते भीलवाड़ा जिले के कई छात्र खेलने से वंचित रह गए थे।