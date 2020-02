एक दूसरे पर भरोसा करने पर भी आगे बढ़ेगा समाज

भीलवाड़ा।

One step towards daughters हमें एक दूसरे की खूबियों को जानना चाहिए और स्वयं पर भी भरोसा करना चाहिए। तभी समाज व हम आगे बढ़ सकते है। परिष्कार से जाने तथा हर किसी की खूबियों पर खुल कर चर्चा करें। ताकि उससे हर कोई प्रेरणा ले सके। One step towards daughters यह विचार अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल की मुख्य वक्ता मैना कोठारी ने व्यक्त किए। वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत परिष्कार मॉ बेटी सम्मेलन-एक कदम बेटियो की ओर के तहत आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित कर रही थी। यह कार्यक्रम आरके कॉलोनी स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग व अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया।

अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा बेद ने चेतन एवं अवचेतन मन को नियंत्रित करने के गुर बताए और सफलता के मंत्र साझा किए। साध्वी शुभप्रभा ने कहा कि मानव जीवन महत्वपूर्ण है। इसमे महिलाओं की भागीदारी समाज व देश को मजबूत बनाती है। संयोजिका नीतू ओस्तवाल के सानिध्य में टॉक शो का आयोजन किया गया। क्राई सस्ंथा के जिला समन्वयक जितेन्द्र कुमार सिंह ने पीसीपीएनडीटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट, इदिंरा महिला शक्ति निधि व उसके कानूनी प्रावधानो की जानकारी दी और उसको कठोरता से लागू करने पर जोर दिया। उस दौरान महिलाओं के सवालों के जवाब भी दिए गए। इस कार्यशाला की शुरूआत मंगलाचरण से हुई।

सहायक निदेशक नगेन्द्र कुमार तोलम्बिया ने बताया की इसके तहत कौशल सर्वधन प्रशिक्षण, आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकृत वित्तीय लेखाकंन प्रशिक्षण, शिक्षा सेतु एवं कौशल सामथ्र्य और उद्यम प्रोत्साहन योजना को शामिल किया, जिसमे 50 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। तेरापंथी महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कन्यामंडल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लधु नाटिका प्रस्तुत की। इसमें बेटियों के जीवन पर्यन्त आने वाली चुनौतियों को आधार बनाया और समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वन स्टॉप सेंटर (सखी) भीलवाड़ा की केन्द्र प्रबंधक सुधा तिवाड़ी ने वन स्टॉप सेंटर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया कि किस तरह से वो महिलाओं की सच्ची सखी साबित हो रही है।