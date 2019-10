हर पौधे की होगी गिनती, वन अधिकारी को रखना होगा रिकार्ड

भीलवाड़ा।

Minister of State for Forest and Environment राज्य के वन क्षेत्र में पिछले तीन सालों में लगे पौधों की गिनती होगी। यह कार्य वन अधिकारी करेंगे। इसके रिकार्ड के रजिस्ट्रर होगा। जो किसी भी अधिकारी का तबादला होने पर यह रिकार्ड दूसरे अधिकारी को संभालाकर जांएगे। ताकि पौधो की जानकारी मिल सके की वन क्षेत्र में कितने पौधे है, कितने चल रहे है। यह बात वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने मीडिया से बातचीत में कहीं। विश्नोई ने कहा कि वन अधिकारी पौधारोपण की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। इनमें से कितने जिंदा, मृत और गड्ढों की जानकारी और निर्धारित लक्ष्य की छानबीन करने के बाद जांच रिपोर्ट देंगे। इस आदेश से पौधों की वास्तविक संख्या, जीवित पौधे और खर्च की गई राशि का आंकलन किया जाएगा। वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण की जानकारी भी सामने आएगी। भीलवाड़ा में कुछ शिकायतें मिले है। उसकी जांच करवाई जा रही है।



Minister of State for Forest and Environment हमीरगढ़ वन क्षेत्र को अभ्यारण घोषित करने के मामले में विश्नोई ने कहा कि अभी तक भीलवाड़ा जिले की मिटिंग नहीं हुई। अगली बार जब भी भीलवाड़ा आऊंगा इस मुद्दे पर चर्चा करके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नर्सरियों को हाईटैक बनाया जाएगा। बेकार पड़े सोलर प्लांट को दुरस्त करवाने के साथ बड़े व फलदार पौधे तैयार करवाए जाएंगे ताकि सभी संस्थाओं को पौधे मिल सके। वन विभाग में १४०० पदों की नई भर्ती होगी। वन क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन की शिकायत नहीं है। फिर भी कहीं ऐसा है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवैध बजरी दोहन को लेकर विश्नोई ने कहा कि सरकार ईसी जारी करने का काम कर रही है। इससे काफी हद तक समस्या का समाधान हुआ है।

गहलोत व पायलट में कोई विवाद नहीं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद चल रहा है। इस सवाल पर विश्नोई ने कहा कि यह सब मीडिया की देन है। दोनों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। राजस्थान की दो सीटे पर हो रहे उप चुनाव के मामले में विश्नोई ने दावा किया कि दोनों सीटे कांग्रेस जीतेगी।

प्रोसेस हाउसों की मांगी रिपोर्ट

भीलवाड़ा में संचालित प्रोसेस हाउस की ओर से छोड़े जा रहे दूषित पानी के मामले में क्षेत्रीय अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आरओ महावीर मेहता का कहना है कि हर प्रोसेस में एमईई लगे है। सभी जिरो डिस्चार्ज मेन्टेन कर रहे है। विश्नोई ने कहा कि वे जब भी पुन: भीलवाड़ा आएंगे प्रोसेस हाउसों का निरीक्षण करेंगे।