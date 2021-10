धनोप माता के दरबार में होती हर मन्नत पूरी

Every wish was fulfilled in Dhanop Mata's court फूलियाकलां तहसील में धनोप गांव स्थित धनोप माता का एतिहासिक व चमत्कारिक मंदिर है। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में धनोप माता के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहां विभिन्न बीमारियों व ऊपरी हवा से ग्रस्त लोग भी समस्या से मुक्ति के लिए आते है।