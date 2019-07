पालतू जानवरों को पानी से निकालने के दौरान पूर्व सरपंच की मौत

काछोला। राजगढ़ ग्राम पंचायत के लक्ष्मीपुरा निवासी पूर्व सरपंच कालू लाल गुर्जर की मौत हो गई। गांव के निकट ही नाडी में से पालतू जानवर को निकालने के लिए गए पूर्व सरपंच कालू लाल नाडी के अंदर पानी में उतर गए। जहां नाडी के दलदल में फंसने कर डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दस घंटे के रेस्क्यू के बाद रविवार सुबह सरपंच का शव नाडी में मिला। गांव में शोक छा गया। Ex Sarpanch's death before drowning in the pulse in bhilwara

जानकारी के अनुसार शनिवार को अपने घर से पालतू पशुओं को चराने के लिए पूर्व सरपंच कालू लाल गुर्जर अपने खेत की ओर ले जा रहा था। तभी गांव के निकट ही नाडी में पालतू जानवर उतर गए जिन्हें पूर्व सरपंच कालू लाल बाहर निकालने के लिए नाडी के अंदर पानी में उतरा। जहां पर गहराई ज्यादा होने से वह बाहर नहीं निकल पाया और उसकी वहीं पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। Ex Sarpanch's death before drowning in the pulse in Bhilwara

गांव के ही लोग एवं उसके परिजन जब शनिवार को देर शाम तक कालूलाल अपने घर पर नहीं आया तो उसे ढूंढने के लिए अपने खेत पर गए। जहां बीच रास्ते में ही एक गहरी पानी की नाड़ी है जो हाल ही में हुई बरसात के पानी से लबालब भरी उस नाडी के निकट ही कालू लाल का मोबाइल एवं साफा व छतरी दिखाई दिया। परिजनों ने इधर-उधर ढूंढा परंतु कालू लाल दिखाई नहीं दिया। बद्रीलाल गुर्जर ने काछोला थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा को सूचना दी। थाना प्रभारी राजेंद्र ताडा स्वयं जाप्ते सहित मौके के लिए रवाना हुए। देर रात तक उसकी तलाश की परंतु कालू लाल का कुछ कोई अता पता नहीं लगा।

काछोला थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त नदी का पानी तेज बहाव के साथ बनास नदी में जाता है इसको लेकर हमने घटना स्थल से थोड़ी दूर लोहे की जाली लगा दी जिससे कालू लाल अगर पानी में डूब जाता है तो उसकी बॉडी पानी में बहकर बनास नदी में नहीं पहुंच जाए इसको लेकर हमने लोहे की जाली लगा दी।

थाना प्रभारी ताडा ने बताया कि नाड़ी के अंदर उतरने के दौरान दलदल होने से वह फंस गया। रविवार सुबह 9 बजे उसकी बॉडी पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आई जिसे काछोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मौके पर एनके सोनी पंचायत समिति सदस्य शिवकुमार गुर्जर, बद्रीलाल गुर्जर, सरपंच लादू लाल गुर्जर, पटवारी राम किशन जाट सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया। Ex Sarpanch's death before drowning in the pulse in Bhilwara

पूर्व सरपंच कालू लाल गुर्जर के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहीं देर रात रेस्क्यू के दौरान लोगों ने पूर्व सरपंच को ढूंढने के लिए नाड़ी के पानी में अपनी आंखें टिकाए रखी। 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद सरपंच का शव नाडी में मिला। सामाजिक क्षेत्र में सरपंच कालू लाल की भूमिका बहुत अहम थी।Ex Sarpanch's death before drowning in the pulse in Bhilwara