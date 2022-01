पार्षद और उसके पति के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले, इलाके के सीसी टीवी फुटेज की भी जांच

शहर के शास्त्रीनगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली वार्ड ४२ की कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी के गांधी सागर तालाब में कूदकर जान देने का मामला भीमगंज पुलिस के लिए पहेली बन गया है। बीमारी के कारण आत्महत्या करना पुलिस के गले नहीं उतर रहा। Councilor Varsha Daryani suicide case in Bhilwara

भीलवाड़ा. शहर के शास्त्रीनगर स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड में रहने वाली वार्ड ४२ की कांग्रेस पार्षद वर्षा दरियानी के गांधी सागर तालाब में कूदकर जान देने का मामला भीमगंज पुलिस के लिए पहेली बन गया है। बीमारी के कारण आत्महत्या करना पुलिस के गले नहीं उतर रहा। Councilor Varsha Daryani suicide case in Bhilwara मामले की तह जाने के लिए पुलिस की जांच तकनीकी अनुसंधान पर टिक गई है। इसके लिए मृतका वर्षा दरियानी और उसके पति जितेन्द्र दरियानी के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। मोबाइल की जांच आत्महत्या के प्रकरण से पर्दा उठा सकती है।

कार्यवाहक थानाप्रभारी कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वर्षा को पीठ के दर्द की बीमारी थी। इसके लिए वह आरसी व्यास कॉलोनी में किसी फिजौथेरेपिस्ट के यहां जाती थी। घटना के दिन मंगलवार सुबह पूर्व पार्षद जितेन्द्र उसे गाड़ी से वहां छोडऩे गया था। उसके बाद वर्षा तेजाजी चौक रोकडि़या हनुमान मंदिर तक कैसे पहुंची। इसकी पड़ताल की जा रही है। जब वह दोपहर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू हुई। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए तकनीकी अनुसंधान का सहारा ले रही है। इसके लिए जितेन्द्र और उसकी पत्नी वर्षा के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। दोनों की कॉल डिटेल मांगी गई है। कॉल डिटेल और लोकेशन का आपस में मिलान किया जाएगा। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों की भी कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है। उधर, वर्षा के पीहर पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट बुधवार को भी पुलिस को नहीं मिली। Councilor Varsha Daryani suicide case in Bhilwara पुलिस दोपहर में अनुसंधान के लिए शास्त्रीनगर भी गई। यहां कुछ परिजनों के बयान भी लिए गए। गौरतलब है कि पार्षद वर्षा दरियानी ने मंगलवार दोपहर तेजाजी चौक के निकट मंदिर के पीछे छत पर जाकर गांधी सागर तालाब में कूदकर जान दे दी थी।

