बैंकों में लगे मेले, खाताधारको की उमड़ी भीड़

भीलवाड़ा .

Fairs in banks, crowd of account holders thronged in bhilwara कोरोना वायरस के प्रकोप में अब लोगो के पास धीरे-धीरे नकद राशि खत्म होती जा रही है। इसके कारण अधिकांश लोग अब पैसों के लिए बैंक की ओर से रुख कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को अभी तक सेनेटाइज नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर ग्राम ग्राम पंचायत के माध्यम से सेनेटाइज करने के आदेश जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए थे। लेकिन अभी तक कई ग्राम पंचायत में सेनेटाइज नहीं किया है।Fairs in banks, crowd of account holders thronged in bhilwara इसमें बैकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है । इसके लिए आरबीआई की ओर से गाइडलाइन जारी हो चुकी है। फिर भी बैंक की ओर से इसको लेकर अभी तक तैयारी नहीं की गई है।

मार्च माह के अन्तिम दिन होने के कारण शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में बैंक के बाहर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। किसी भी बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। इसके कारण कई जगह बैंक संक्रमण फैलने का डर लग रहा है। इसके अलावा कई बैंक में एटीएम और बीसी में भी नियमों को तहत पालना नहीं हो रही है।

शहर के सभी बैंकों में पेंशन, विधवा पेंशन, जन-धन खाते में राशि आने तथा वेतन आने के साथ ही मंगलवार सुबह से ही सभी बैंकों के बाहर महिलाओं व पुरूषो की भीड़ जमा हो गई थी। बैंकों के बाहर लगे गार्ड की ओर से भीड़ को कम करने का किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। इसके अलावा शहर की कई बैंक के बाहर सेनेटाइजर और हैंडवाश की सुविधा नहीं है।

बैंक में सेनेटाइजर और हैंडवाश की सुविधा अनिवार्य

देश की सभी बैंक को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना जरूरी है। इसके अलावा बैंक में प्रवेश के समय मास्क का उपयोग सुनिश्चित करना है। बाहर ही साबुन और हाथ धुलाई के बाद प्रवेश सुनिश्चित करना है। बैंक काउंटर से ग्राहक की दूरी रखना जरूरी है। बैंक में कैश-लेन में विशेष सावधानी बरतनी है। कैशियर को ग्लब्स, मास्क अपना जरूरी है। उन्हें नगद भुगतान के बाद सेनेटाइज करना है। सबके अलावा बैंक के अंदर भी सोशल डिस्टेंन को मैंटेन करना आवश्यक है। बैंक में नकद लेने देन पर विशेष फोकस करना है। ग्राहक को भुगतान में भी सरलता होनी चाहिए। बैंककर्मी को नकद भुगतान के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करना है। इसमें ग्राहक के पैसे जमा कराने, चेक लेने, नेफ्ट, आरटीजीसी के अलावा कोई कार्य नहीं करना है। एक समय में बैंक में पांच से अधिक व्यक्ति का प्रवेश सुनिश्चत होगा।

दो दिन का अवकाश फिर पडेगी भीड़

जिला कलक्टर ने ३ अप्रेल से ही शहर में महाकफ्र्यू धोषित किया है। ऐसे में लोगों की जेब में राशि न होने पर अब वे अपने खाते में जमा पैंशन, वेतन व अन्य राशि को निकालने के लिए बैंक आएंगे। बैंक अधिकारी ने बताया कि एक अप्रेल को बैंक बन्द रहेगा। इस दौरान केवल बैंकों का काम-काज होगा। लेन-देन नहीं होगा। जबकि दो अप्रेल को रामनवमी के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। तीन अप्रेल को बैंक खुलने के साथ ही शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की भीड़ जमा होगी। इसे रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे।