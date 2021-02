शाहपुरा एएसपी के नाम से ही बना दी फर्जी आईडी

Fake ID made in the name of Shahpura ASP आईएएस अधिकारी टीना डाबी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के बाद अब जिले में शाहपुरा एएसपी विमल सिंह नेहरा की फर्जी आईडी बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। मालूम हो कि आईएएस प्रशिक्षु टीना डाबी के भीलवाड़ा एसडीएम पद पर रहने के दौरान उनके नाम से भी अज्ञात ने फर्जी आईडी के जरिए उनका फेसबुक पर एकाउंट खोल दिया था

भीलवाड़ा। आईएएस अधिकारी टीना डाबी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने के बाद अब जिले में शाहपुरा एएसपी विमल सिंह नेहरा की फर्जी आईडी बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। Fake ID made in the name of Shahpura ASP

शाहपुरा एएसपी नेहरा गुरुवार सुबह उस वक्त चौक गए जब उनकी जानकारी में आया की उनके ही नाम से किसी अज्ञात ने फेसबुक पर उनकी फर्जी आईडी से एकाउंट खोल दिया। इतना ही नहीं प्रोफाइल में उनकी फोटो के साथ ही उनसे जुड़े मैसेज भी अपलोड कर दिए। Fake ID made in the name of Shahpura ASP

नेहरा ने बताया कि इसी प्रकार का कृत्य साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। मालूम हो कि आईएएस प्रशिक्षु टीना डाबी के भीलवाड़ा एसडीएम पद पर रहने के दौरान उनके नाम से भी अज्ञात ने फर्जी आईडी के जरिए उनका फेसबुक पर एकाउंट खोल दिया था, डाबी ने इस मामले में साइबर क्राइम का मामला दर्ज कराया था।